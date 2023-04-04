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Küffar ne demek? Küffar ne anlama geliyor?

Alparslan Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizilerinde sıkça ‘Küffar’ kelimesi kullanılıyor. Dizi izleyicisi Küffar ne demek, Küffar ne anlama geliyor merak ediyor. Peki, küffar ne demek? Küffar ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:23
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Küffar ne demek? Küffar ne anlama geliyor?

Küffar ne demek? Küffar ne anlama geliyor?
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Küffar kelimesi son zamanlarda en çok merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizilerinde sıkça kullanılan Küffar kelimesinin anlamı araştırılıyor. Peki, küffar ne demek? Küffar ne anlama geliyor?

Alparslan Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizisinde geçen kelimeler merak ediliyor. Arapça olan Küffar kelimesini de dizilerde sıkça duyuyoruz. Peki, küffar ne demek?

KÜFFAR NE DEMEK?

Küffar kelimesi dönem dizilerinde sıkça geçmektedir. Birçok tarihi dizi izleyicisi Küffar kelimesinin anlamını merak ediyor.

Küffar kelimesi aslında ‘kafir’ demektir.

Kâfir, İslam dinî terminolojisinde küfür işleyerek dinden çıktığı düşünülen veya hiç Müslüman olmamış kişiye denir.

Küffar kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman Türkçe karşılığı olarak, ‘Müslüman olmayanlar’ biçiminde bir anlam üzerinden ele alınmaktadır.

Özellikle Arap ülkelerinde bu kelime Müslüman olmayanlar için değerlendirilir.

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