Küflü ekmeğin zararları neler? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm mü? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Küflü ekmek, birçok evde karşılaşılan yaygın bir sorun olup, çoğu insan bu durumda ekmeğin sağlam kısmını kesip geri kalanını yemeyi tercih etti. Ancak, uzmanlar bu yaklaşımın sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceğine dikkat çekti.

KÜF VE SAĞLIK RİSKLERİ

Küf, mikroskobik mantar sporlarıdır ve yüzeyin altında da büyüyebilir. ABD Tarım Bakanlığı'na göre, küfler alerjik reaksiyonlara ve solunum sorunlarına neden olabilir. Gıda mikrobiyolojisi profesörü Randy Worobo, küflü ekmeğin sadece görünen kısmını kesip atmanın yeterli olmadığını, çünkü küf sporlarının ekmeğin geri kalanına da yayılabileceğini vurguladı.

MİKOTOKSİN TEHLİKESİ

Bazı küf türleri, mikotoksin adı verilen toksik maddeler üretebilir. Bu maddeler, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Mikotoksinler, uzun vadede kansere bile neden olabilir. Bu nedenle, küflü ekmeğin tamamının tüketilmemesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Beslenme Uzmanı Prof. Ali Demirtaş, "Küflü gıdaların tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Özellikle alerjik bireylerde, küf sporları astım ve alerji gibi durumları tetikleyebilir" şeklinde bilgi verdi.

Beslenme uzmanı Shelly Balls, ekmeğin üzerindeki küçük bir küf lekesinin bile tüm ekmeğin atılması gerektiği anlamına geldiğini belirtti. Balls, "Küf sadece gıda zehirlenmesine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda solunduğunda da sağlığınızı etkileyebilir" dedi.

Aile hekimi Dr. Christopher Scuderise ise, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin küflü ekmekten daha fazla etkilenebileceğini ifade etti.

Küflü ekmek tüketmek, ciddi sağlık riskleri taşıdığı için kesinlikle önerilmediği bildirildi.

Uzmanlar, küflü ekmeğin tamamının atılması gerektiğini ve sadece küflü kısmını kesip atmanın yeterli olmadığını belirtti. Sağlığınızı korumak için, küflü gıdalardan tamamen kaçınmak en güvenli yol olacağının altı çizildi.