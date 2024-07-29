Küfretmeyin diyen kadının evini taşladılar

Ankara'da sokaktan geçerken küfürlü konuşmaları nedeni ile bir kadın tarafından uyarılan 5 kişi, olay sonrası kadının evi taşladı.

Aktarılan bilgilere göre olay, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ceylan Sokak'ta gerçekleşti. Küfürlü konuşmaları yüzünden 5 kişi, bir kadın tarafından uyarıldı. Olayın sonrasında küfürlü konuşan kişilerle kadın arasında tartışma başladı. Tartışmanın ardından grup kadının evini taşlamaya başladı.

O anlar ise başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.