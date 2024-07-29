Küfretmeyin diyen kadının evini taşladılar

Kaynak: İHA
Küfretmeyin diyen kadının evini taşladılar

Ankara'da bir grup, küfür etmemelerini söylediği için tartıştıkları kadının evini taşladı.

Ankara'da sokaktan geçerken küfürlü konuşmaları nedeni ile bir kadın tarafından uyarılan 5 kişi, olay sonrası kadının evi taşladı.
Aktarılan bilgilere göre olay, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ceylan Sokak'ta gerçekleşti. Küfürlü konuşmaları yüzünden 5 kişi, bir kadın tarafından uyarıldı. Olayın sonrasında küfürlü konuşan kişilerle kadın arasında tartışma başladı. Tartışmanın ardından grup kadının evini taşlamaya başladı.

O anlar ise başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.

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