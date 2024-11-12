Küfür eden hakemin düdüğünü astılar. Küfrettiği takımın son maçını yönetmişti

İngiliz hakem David Coote’un bir videosu sosyal medyada olay oldu. İngiliz hakem videoda Liverpool ve İngiliz devinin eski teknik direktörü Jurgen Klopp’a küfürler yağdırdı.

Sosyal medyada yayılan videoda David Coote, Liverpool'a hakaret ederken, Jürgen Kloop'a ise ırkçı küfür etti.

İngiltere Futbol Federasyonu’nda bağlı olan ve hakemlerden sorumlu PGMOL’un açtığı soruşturma da İngiliz hakemin görevi askıya alındı.

LIVEPOOL'UN SON MAÇINI YÖNETTİ

David Coote videolar sosyal medyada yayılmadan önce Liverpoon’un son maçını yönetti.

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool'un Aston Villa'yı 2-0 yendiği maçta 42 yaşındaki hakem düdük çalmıştı.