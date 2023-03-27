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Küfür etmek abdesti bozar mı? Küfür abdesti bozar mı?

Namaz kılmak için abdest aldıktan sonra abdestin bozulmaması için bazı durumlardan uzak durulması gerekmektedir. Özellikle günlük hayatın içinde küfür ve kötü sözü sıkça kullanan kişiler küfürün abdesti bozup bozmadığını merak ediyor. Peki, küfür etmek abdesti bozar mı? Küfür abdesti bozar mı?

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:20
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Küfür etmek abdesti bozar mı? Küfür abdesti bozar mı?

Küfür etmek abdesti bozar mı? Küfür abdesti bozar mı?
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Manevi bir temizlik olarak görülen abdestin bozulmaması için gerekli koşullara sadık kalmak gerekiyor. Bunlardan biri de küfürdür. Peki, küfür etmek abdesti bozar mı? Küfür abdesti bozar mı?

KÜFÜR ETMEK ABDESTİ BOZAR MI?

Sadece namaz kılmak için değil pek çok durum için vücudun manevi temizliğini sağlamak amacıyla abdest alınmaktadır. Abdest alındıktan sonra gün içerisinde abdest için yasaklı durumlardan uzak durmak gerekiyor, yoksa abdestiniz bozulabilir.

Abdesti bozabileceği düşünülen durumlardan biri de kötü söz kullanarak küfür etmektir.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle;

‘’Küfretmek veya kötü söz söylemek İslam ahlakıyla bağdaşmayan çirkin bir davranıştır.

İslam dini gıybeti, arkadan çekiştirmeyi, başkalarına sövmeyi ve çirkin söz söylemeyi, lakap takmayı yasaklamış günah saymıştır. Ancak küfretmek, kötü söz söylemek, dedikodu yapmak ve benzeri şeyler abdesti bozmaz.

Çünkü abdest ancak vücuttan çıkan kan, irin, idrar, dışkı ve benzeri şeylerden dolayı bozulur.’’

Bu kapsamda küfretmenin abdesti bozduğu söylenemez. Ancak İslam ahlakı ile bağdaşmadığı için küfürden uzak durmak gerekir.

ABDESTİ BOZAN DURUMLAR NELER?

-İdrar, dışkı, meni, kan gelmesi ve gaz çıkarmak abdesti bozar.

-Vücudun herhangi bir yerinden kan ya da irin gelmesi, çıktığı yere dağılması abdesti bozar. Eğer vücuttan çıkan kan ya da irin dağılmazsa ve nokta şeklinde kalırsa o zaman abdest bozulmaz. 

-Kişilerin ağız dolusu kusması da abdesti bozan bir etkendir. 

-Kişilerin uyuması, bayılması, şuurunu kaybetmesi, delirmesi gibi hallerde de abdest bozulur. 

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