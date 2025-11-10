Tan Taşçı son zamanlarda artan şiddet olayları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Taşçı 13 yaşındaki bir çocuğun 16 yaşındaki bir çocuğu silahla yaraladıktan sonra dedesini de öldürmesinin ardından müzik klibi adı altında çoluğu çocuğu küfürbaz, gangster ve paraya özendiren sanatçılara sert çıktı.

‘SİSTEME KÖLE OLMUŞ FENOMENLERE VE ŞARKICILARA İZLETİN BU OLANLARI’

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, “Eline silah alıp bölüm başı kazanacağı milyonların peşine düşmüş dizi oyuncularına gösterin bunları. Müzik klibi çekiyorum diye çoluğu çocuğu küfürbaz, gangster ve paraya taptırtan, değerlerimizi ayaklar altına alan, sisteme köle olmuş fenomenlere ve şarkıcılara izletin bu olanları. Hala yaş kanununda değişim için ufacık bir çaba sarfetmeyen sözde devlet adamlarına anlatın. Bu dizileri izleyen, şarkıları dinleyen, ne hikmetse sosyal medyada bu çirkinlikleri sunarken algoritma tarafından öne çıkarılan, finanse edilen, popülerlik peşinde çirkinlikleri bolca parlatılan bu proje ünlülerin hepsine ve onlara özenerek, hayran olan, köleleştirilen herkese anlatın" dedi.