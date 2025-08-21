KUGİAD’ın yeni başkanı Aras Öztaş oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
KUGİAD’ın yeni başkanı Aras Öztaş oldu!

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği’nin (KUGİAD) yapılan genel kurulunda Aras Öztaş başkanlığa seçildi.

Şerif AKARÇEŞME - AYDIN / YENİÇAĞ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de kurucu üyesi olduğu, KUGİAD’ın genel kurulu kentteki 5 yıldızlı bir otelde yapıldı. Genel Kurulda, KUGİAD’ın 11’inci dönem başkanlığına oy birliği ile Aras Öztaş seçildi. Aras Öztaş açıklamasında, "Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, tüm yönetim kurulu üyelerimize başarılar temenni ediyorum. 10’uncu dönem Başkanımız Haşmet Boğalı’ya ve eski yönetim kurulumuza da derneğimize kattıkları değerli emekleri için sonsuz şükranlarımızı sunarız." dedi.

KUGİAD’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan: Aras Öztaş, Başkan Yardımcısı Özlem Sabancı Ermutlu ve Rena Çukurova, Genel Sekreter Damla Kurt Erzadeoğlu, Sayman Özenç Kayalı, Koordinatör İsmail Enver Tütüncü

Son Haberler
Macaristan Cumhurbaşkanı'nın "Rusya" sansürü gündem oldu: Dakikalar içerisinde değiştirildi
Macaristan Cumhurbaşkanı'nın "Rusya" sansürü gündem oldu: Dakikalar içerisinde değiştirildi
Doğumun ölümü
Doğumun ölümü
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı