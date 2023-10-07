Kuivert Trabzonspor'u nasıl yendiklerini açıkladı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Trabzonspor galibiyeti hakkında konuştu. Kluivert, Yusuf Sarı'nın son durumunu da açıkladı.

KAYNAK: AA
Kuivert Trabzonspor'u nasıl yendiklerini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kluivert'in sözleri şu şekilde;

-Özellikle ilk yarıda ilk 30 dakika orta sahadaki hareketlilikleriyle gerçekten zorlandığımızı düşündüm. Şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz. Çünkü golden sonra kendi öz güvenimiz geri geldi ve maçı domine eden taraf olarak devam ettik. İkinci yarıda önemli hamleler yaptık. O hamlelerle de istediğimiz tutumu göstermeye başladık. Kazandığımız için mutluyuz ama daha fazla gol atamadığımız için de tabii ki üzgünüz.

-Milli Takım'a katılacakken ve biz böyle bir galibiyet aldıktan sonra bu durumu yaşaması üzücü. Ama durumu tam olarak net değil. Yusuf Sarı, müthiş bir futbolcu. Müthiş katkıları var. O yüzden durumu net değil şu anda. Tam olarak bilgi veremiyorum.

(AA)

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