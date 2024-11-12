KUKA, endüstriyel dijitalleşme hamlesini başlattı

Endüstriyel robotlarıyla tanınan KUKA, Augsburg’daki merkezinde gerçekleştirdiği “KUKA digital_powering your business” etkinliğiyle yeni dijital bölümünün lansmanını yaptı. Şirket, küresel endüstrilerde kapsamlı bir dijitalleşme sağlama vizyonunu ve yazılım çözümlerini tanıttı. Gelişim ve Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte; yazılım, dijitalleşme ve yapay zekâ üzerine atölyeler, paneller ve konuşmalar yer aldı. Küresel mekanik, otomotiv ve büyük yazılım şirketlerinden katılımcılar, endüstriyel dijitalleşme çözümlerini ve ekonomik zorluklarla başa çıkma stratejilerini tartıştı.

KUKA, özellikle fabrikaların ilk tasarım aşamasından başlayarak üretim hattının tüm yaşam döngüsünü dijitalleştirmeye yönelik sunduğu çözümleri sergiledi. Cloud tabanlı ‘mosaixx’ platformu, Visual Components simülasyon yazılımı, robot programlama araçları ve KUKA.iiQoT gibi araçlarla dijital bir fabrika kurulumu sunuluyor. Ayrıca, Microsoft KRL Copilot desteğiyle yapay zekâ tabanlı çözümler geliştiriliyor.

KUKA CEO’su Quirin Görz, endüstrideki dijitalleşmenin ancak bütüncül bir yaklaşımla başarılı olabileceğini vurgulayarak, KUKA’nın artık sadece robotlarıyla değil, yazılım çözümleriyle de gurur duyduğunu belirtti.

Mosaixx: KUKA’nın Bulut Tabanlı Dijital Üretim Platformu

KUKA’nın yeni bulut tabanlı platformu mosaixx, özellikle orta ölçekli şirketlere yönelik çözümler sunuyor. Üretim hattının planlanması, yürütülmesi ve işletilmesi süreçlerinde dijitalleşmeyi sağlayan mosaixx, bulut üzerinden ECAD ve MCAD yazılımlarına, simülasyon ve çevrimdışı programlamaya erişim sağlıyor. Platformun esnek ücretlendirme modeli ve yerel bilgisayarlara bağımlı olmayan bulut uyumlu yapısı, iş birliğini kolaylaştırıyor. KUKA, mosaixx ile özellikle DACH bölgesinde dijitalleşme sürecini hızlandırmayı amaçlarken, 2025 başında Kuzey Amerika pazarına da açılmayı planlıyor.

Dijitalleşmenin ekonomik güce katkısını vurgulayan Bavyera Dijital İşler Bakanı Dr. Fabian Mehring, KUKA’nın AI odaklı gelişiminin önemini belirtti.