Kukumav kuşunu evinde besledi

Kuşun uçamadığını fark eden Yanıkoğlu, hemen harekete geçti ve kuşu yanına aldı. Yolculuğuna ara vererek kuşu kliniğine götüren Yanıkoğlu, burada kuşun bakımlarını yaptı.

Yanıkoğlu, kliniğinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından kuşu evine götürdü. Evinin bir köşesini kuşa uygun hale getirerek, balık ve suyla beslemeye başladı. Kuşun bakımlarını titizlikle sürdüren Yanıkoğlu, kısa sürede kuşla bir arkadaşlık kurdu. Kuşun oldukça uysal ve arkadaş canlısı olduğunu belirten Yanıkoğlu, kuşun kendisine hızla alıştığını ve birlikte keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Yanıkoğlu, kuşa gerekli bakımları yaptıktan ve sağlığına kavuşmasını sağladıktan sonra, Eskişehir DKMP (Doğa Koruma ve Milli Parklar) ekiplerine teslim etti. Böylece kukumav kuşu, doğal ortamına geri döndü.

Erkan Yanıkoğlu, yaşadığı bu deneyimle ilgili olarak şunları söyledi: "Hastanede ilk bakımını yaptıktan sonra evime götürerek balıkla besledim ve su içirdim. Oldukça uysal ve arkadaş canlısı görünüyordu. Kolaylıkla bana alıştı ve bir süre birlikte vakit geçirdik. Ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ederek doğal ortamına kavuşmasını sağladım."

Yanıkoğlu'nun bu örnek davranışı, doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığını ortaya koyarken, yaralı hayvanların kurtarılması ve bakımlarının yapılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.