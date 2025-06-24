Kül olan evde eski muhtar hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kül olan evde eski muhtar hayatını kaybetti

Mardin’de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında eski muhtar hayatını kaybetti.

Mardin’in Derik ilçesinde çıkan ev yangınında yatalak olduğu öğrenilen eski mahalle muhtarı Adil Çelik (80), yaşamını yitirdi.

Yangın, sabah saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Mahalle sakinleri, evden yükselen dumanı fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yapılan kontrolde yatalak olan eski muhtar Adil Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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