Kula Belediye Başkanı ve ekibi tahliye edildi

Kaynak: İHA
Kula Belediye Başkanı ve ekibi tahliye edildi

Manisa’nın Kula ilçesinde 27 Haziran’da yaşanan arbede olayının ardından tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kula Belediyesi’ndeki taş alımı sırasında yaşanan gerginlik nedeniyle Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, şoför Mustafa Onur Aksoy ve koruma Rıza Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma sürecinde Belediye Başkanı Dönmez, 29 Temmuz’da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bugün ise şoför Mustafa Onur Aksoy ve koruma Rıza Gidiş de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu gelişme ile Kula’daki tutukluluk hali devam eden hiçbir kişi kalmadı. Başkan Dönmez, şoför Aksoy ve koruma Gidiş’in serbest bırakılması, Kula’da büyük bir sevinçle karşılandı.

Tahliye kararının ardından, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Aksoy ve Gidiş’in aileleri ve sevenleri ile birlikte Salihli Cezaevi önünde karşılandı.

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