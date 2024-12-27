Kula’da Atatürk kır koşusu düzenlendi: 300 öğrenci kıyasıya yarıştı

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen sportif faaliyetler çerçevesinde ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik Atatürk Kır Koşusu düzenlendi. Küçük kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler ile genç kızlar ve erkekler olarak 6 kategoride düzenlenen yarışlarda yaklaşık 300 öğrenci birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

800 metre koşuda küçük kızlar kategorisinde Rafet Üçelli Ortaokulu öğrencisi Nursena Arık birinci, Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu öğrencisi Büşra Kuru ikinci, Çarıkballı Ortaokulu öğrencisi Esma Akkuş üçüncü oldu. Genel puan değerlendirmesinde ise Rafet Üçelli Ortaokulu birinci, Çarıkballı Ortaokulu ikinci, Mehmet Hüseyin Tosun Ortaokulu üçüncü oldu. Küçük erkeklerin bin metrelik koşusunda ise Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu öğrencisi Hasan Hüseyin Yılmaz birinci, Çarıkballı Ortaokulu öğrencisi Berkay Karakoç ikinci, Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu öğrencisi Miraç Apuhan üçüncü oldu. Genel puan değerlendirmesinde ise Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu birinci, Ulupınar Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü oldu.

Genç ve yıldız öğrencilerin koşularında büyük bir mücadele sergilendi. Genç kızların bin 200 metre koşusunda Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Cennet Karakoç birinci, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi öğrencisi Fadime Karakuş ikinci, Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Kahraman üçüncü olurken, genel değerlendirmede Yunus Emre Anadolu Lisesi birinci, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi ikinci, Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Genç erkeklerin bin 500 metre koşusunda ise Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Mahmut Erçin birinci, Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Eyice ikinci, Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Musa Serin üçüncü olurken, genel değerlendirmede Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi birinci, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi ikinci, İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Yıldız kızların bin metre koşusunda Çarıkballı Ortaokulu öğrencisi Nurbanu Özen birinci, Refet Üçelli Ortaokulu öğrencisi Ela Kanlı ikinci, Ulupınar Ortaokulu öğrencisi Sıla Uzun üçüncü oldu. Genel değerlendirmede ise Ulupınar Ortaokulu birinci, Fatih Ortaokulu ikinci, Rafet Üçelli Ortaokulu üçüncü oldu.

Günün son koşusu olan yıldız erkeklerin bin 200 metre koşusunda onlarca öğrenci kıyasıya mücadele ederken Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu öğrencisi Taner Akgül birinci, Ulupınar Ortaokulu öğrencisi Nurullah Gürbüz ikinci, Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu öğrencisi Kenan Gülmez üçüncü oldu. Günün son genel değerlendirmesinde ise Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu birinci, Ulupınar Ortaokulu ikinci, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.