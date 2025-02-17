Kula’da kaçak kazıya jandarma engeli

Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Güvercinlik Mahallesi'nde gerçekleşen operasyonda, jandarma ekipleri kazı alanına yakın bir noktada bulunan N.Ü. (38) isimli şahsı ve aynı şahsa ait bir araçta bir adet dedektör ele geçirdi. Kazı alanında yapılan incelemelerde ise iki adet merdiven, bir adet jeneratör, bir adet takım çantası, bir adet çeki demiri, bir adet dedektör, bir adet balyoz, bir adet hiti ve kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, N.Ü. isimli şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.