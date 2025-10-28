Kaza saat, 12.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Körez Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Ç. (61) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan Mesut A. (48) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
1 YARALI VAR
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Adem Ç. kazayı yara almadan atlatırken otomobilde yolcu olarak bulunan Esma Ç. (58) yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan Esma Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.