Kula’da siyasi transfer! Memleket’ten İYİ Parti’ye geçtiler

ÖMER SOYKÖSE-MANİSA / YENİÇAĞ

İYİ Parti Kula İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen törende, Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir ve Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Törende konuşan İksir, “İYİ Parti, milli mücadelenin son kalesidir. Ülke gündeminde oynanan tiyatroyu görüyoruz. Terörist başından medet umanlardan ya da parti içi iktidar kavgasıyla meşgul olanlardan değiliz. Biz, gücünü Türk milletinin sorunlarına ve geleceğine adayan bir partiyiz. Nazır Yaşar ve yeni üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Birlikte daha güçlüyüz; umut hakkı, anadilde eğitim hakkı isteyenlerle omuz omuza mücadele edeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene!” dedi.