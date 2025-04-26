Kula’da tır ile otomobil çarpıştı: Kaza ucuz atlatıldı

Kaynak: İHA
Kula’da tır ile otomobil çarpıştı: Kaza ucuz atlatıldı

Manisa’da tır ile otomobilin çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Devrilen taş yüklü tır nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde tır ile otomobilin çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Devrilen taş yüklü tır nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Kula-Uşak karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula’dan Uşak istikametine seyir halinde olan Emrah G. yönetimindeki 43 ABF 560 plakalı taş yüklü tıra, Barış B. idaresindeki otomobil sollama yaptığı çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır yola devrilirken, otomobil şarampole savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolu, devrilen tırın kaldırılması çalışmaları süresince trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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