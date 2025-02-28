Kulağı yanağında doğan bebek görenleri şoke etti

Dünyaya gelen her bebek, ailesi için büyük bir heyecan yaratır. Ancak Grace ve Rhys James çiftinin oğulları Vinnie James'in doğumu, onlara çok büyük bir şok yaşattı. 4 ay önce doğan Vinnie, Goldenhar sendromu nedeniyle sağ yanağında bir kulak ve sağ gözü olmadan dünyaya geldi.

Baba Rhys James, The Daily Mail'e verdiği röportajda, “Onu doğduktan hemen sonra nefes almıyor halde gördüm. Doktorlar hemen müdahale etti. O an büyük bir şok yaşadım, neler olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu.” dedi.

65 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Vinnie, doğumdan hemen sonra acil ameliyata alındı ve yoğun bakımda 65 gün geçirdi. Teşhis, nadir bir konjenital rahatsızlık olan Goldenhar sendromuydu. Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne göre bu sendrom, göz, kulak ve omurganın anormal gelişimi ile karakterize edilir ve genellikle vücudun sadece bir tarafını etkiler.

Cleveland Clinic verilerine göre, Goldenhar sendromunun 3.500 ila 25.000 doğumda bir görüldüğü tahmin ediliyor.

YAŞAM BOYU SÜRECEK AMELİYATLAR

Vinnie'nin solunum problemleri nedeniyle henüz 1,5 aylıkken boynuna bir trakeostomi açıldı. Ancak göğüs enfeksiyonları nedeniyle sık sık hastaneye yatırılması gerekiyor.

Ailesi, doktorların Vinnie'nin büyüyene kadar birçok ameliyat geçirmesi gerekeceğini söylediğini belirtiyor. Bunlar arasında protez bir göz takılması ve her yıl yenilenmesi, yanağındaki kulağın düzgün bir konuma yerleştirilmesi gibi önemli cerrahi müdahaleler bulunuyor.

DESTEK KAMPANYASI BAŞLATILDI

Vinnie'nin tüm bu ameliyatlar ve tedavi süreci maddi yük getirdiği için ailesi bir GoFundMe kampanyası başlattı. Annesi Grace, Vinnie'nin bakımı için işini bırakmak zorunda kaldı. “Bu süreç bizim için çok zor ama zamanla adapte olduk ve bunu engellilik konusunda farkındalık yaratmak için bir fırsata çevirdik.” diyor.

Baba Rhys James ise, benzer durumdaki ailelere ulaşmak istediklerini belirterek, “Başkaları da aynı süreci yaşıyorsa, onlara rehberlik edebiliriz. Yardıma ihtiyacı olan herkes bizimle iletişime geçebilir.” dedi.