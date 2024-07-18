Kulağına küpe olsun Trump.

5 Kasım 2023’te CHP’de genel başkan ve yönetim değişikliği oldu.

31 Mart 2024 yerel seçiminde CHP 22 yıllık birinci parti AKP’yi hezimete uğratarak 1’inci parti oldu.

5 Kasım 2024’te ise Amerika’daki başkanlık yarışında değişim bekleniyor.

Amerikalı Cumhuriyetçi Parti yandaşı Trump’a siyasi suikast düzenleyerek kulağından vurdu.

Ünvanı kaptı: Gazi Trump…

Recep Tayyip Erdoğan yıldırım hızıyla şu mesajı yayınladı:

-“ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum.

Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız.”

Mesaj ne gösteriyor? Bağımlılık mı? Bağlılık mı?

Amerika dost ve müttefik mi?

Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın “Teröristan” kurduğunu açıklamıştın.

Ne çabuk unuttun Erdoğan?

Mesajında diyorsun ki Erdoğan;

-“ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum.”

Muhteşem bir atasözümüz var:

-Ele Verir Talkını (Telkini), Kendi Yutar Salkımı…

Sinan Ateş cinayeti için bu açıklamayı neden yapmadın Erdoğan?

Siyasi suikasta;

-Siyasi soruşturma,

-Siyasi iddianame,

-Siyasi yargılama yaptıran kim?

Hukuku ayaklar altına aldıran iktidarın değil mi Erdoğan?

Taziye mesajı gönderdin ya ben de sana Trump’ın tarihî mektubundaki sözlerini hatırlatayım:

-"Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım…"

Şimdi sıra sana geldi küstah Trump;

-Alçakça mektup yazman,

-Terör örgütü PKK ile Suriye’deki uzantısı PYD’ye verdiğin destek,

-F-35 savaş uçaklarımızı gasp ve projeden Türkiye’yi çıkartman,

-F-16 savaş uçaklarımızın modernizasyonu ve yenilerini satmaman,

-Petriot’ları vermemen,

-Darbeci Fethullah Gülen’i iade etmemen nedeniyle Türk halkı sana beddua yağdırdı, yağdırıyor Trump…

Ölümden döndün. Kulağından vuruldun.

Kulağına küpe olsun Trump.

Alma Türk milletinin ahını, çıkar aheste aheste…

Amerika başkanları, eş başkanları Erdoğan’la dost ve müttefik olabilir.

Terör örgütlerini destekleyerek Türkiye’nin kuyusunu kazan ne Amerika ne de Trump;

Türkiye’nin dostu ve müttefiki olamaz…