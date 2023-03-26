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Kulağınıza bu eziyeti çektirmeyin

Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Hakan Coşkun, kulak temizliği yaparken sadece kulak kepçesi ve kıvrımlarının temizlenmesi gerektiğini belirterek, kulak kanalına temizleme çubuğunun sokulmaması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 18:13
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Kulağınıza bu eziyeti çektirmek doğru mu

Kulağınıza bu eziyeti çektirmeyin
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Coşkun, halk arasında “kulak kiri” veya “kulak mumu” olarak bilinen ”serumen”i kulak çubuğu kullanarak temizlemenin duyu organının dengesini bozduğunu söyledi.
Kulağın aslında kendisini temizlediğini dile getiren Coşkun, “Halk arasında kulak kiri olarak bilinen salgı tam tersine kulaklarımızın temiz kalabilmesini sağlar. Bu bal mumu kıvamındaki salgı kulak kanalımızı her türlü kalıntı, toz ve döküntü gibi maddelerden koruyor.” diye konuştu.

Bu maddenin bakteri ve mantarları engelleyerek, kulak enfeksiyonlarına karşı koruduğunu vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

“Bu nedenle kulak temizliği yaparken sadece kulak kepçesi ve kıvrımlarını temizlemeliyiz ve kulak kanalına kesinlikle temizleme çubuğu sokmamalıyız. Kulak kanalının içinde bulunan salgı bezleri tarafından üretilen serumen adlı kulak salgısı, kolesterol, yağ ve çeşitli kimyasalları içeren doğal bir salgıdır. Bu salgının yapısal özelliği yaş, çevre şartları ve beslenmeye göre değişebilir.”

KULAK ÇUBUĞU KULAĞI TEMİZLEMEZ

Coşkun, kulak çubuğunun kulaktaki “kir”in iç bölgelere itilerek tıkaç oluşmasına yol açtığına işaret ederek, “Bunun sonucunda kulakta tıkanma ve buna bağlı işitme kaybı, zaman zaman ağrı ve enfeksiyonlar oluyor.” dedi.

Kulak çöpünün temizlik esnasında kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Coşkun, “Kulak çubuğunu hiç kullanmamamız gerek. Kulak çöpleri kepçe kıvrımlarının arasını temizlemek içindir, içini değil. Bu noktada bireyler kulak kanallarının içini kulak çubuğuyla değil sadece bir parça pamukla parmaklarının gidebildiği noktaya kadar temizlemeli ve daha sonra ise bu iş esnasında kullanılan pamuk atılmalı. Temizlemede esas olan banyodan sonra kulak kanalının içinde oluşan nemi almaktır. Bunun dışında başka herhangi bir temizlik yapmamalıyız.” şeklinde konuştu.

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