Kulak ağrısı ve kaşıntısının arkasında yatan sebepler... Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

En sık görülen nedenlerden biri orta kulak veya dış kulak iltihabı. Özellikle çocuklarda sık rastlanan orta kulak enfeksiyonları, kulakta şiddetli ağrıya ve işitme kaybına yol açabilir.

Orta Kulak Enfeksiyonu (Otitis Media): Orta kulakta sıvı birikimi ve enfeksiyon oluşur. Özellikle çocuklarda sık görülür ve ağrıya ek olarak işitme kaybı, ateş ve huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavi edilmezse kronikleşebilir ve ciddi işitme problemlerine yol açabilir.

Dış Kulak Enfeksiyonu (Otitis Externa): Halk arasında "yüzücü kulağı" olarak bilinir. Genellikle kulak kanalının nemli kalması nedeniyle oluşan bu durum, kulak kanalında şişlik, kızarıklık ve ağrıya neden olur.

Çene eklemi bozuklukları (TME Bozuklukları), kulak ağrısının sık karşılaşılan nedenlerinden biri.

Çene hareketlerinde zorlanma, diş sıkma veya çiğneme kaslarında gerginlik bu ağrılara yol açabilir.

Belirtiler: Kulak çevresinde ağrı, çiğnerken veya konuşurken zorlanma, çene kilitlenmesi veya çıtırdama sesleri.

Tedavi: Fizik tedavi, gece plağı kullanımı veya gerekirse cerrahi müdahale ile çözülebilir.

Tonsilit (bademcik iltihabı) veya farenjit (boğaz iltihabı) gibi enfeksiyonlar, kulakta yankılanan bir ağrıya sebep olabilir. Özellikle yutkunurken artan ağrılar bu durumun belirtisi olabilir.

Tedavi: Antibiyotik, ağrı kesiciler ve bol sıvı tüketimi genellikle etkili bir çözüm sağlar.

Sinüslerdeki iltihaplanma veya üst solunum yolu enfeksiyonları, kulaklarda dolgunluk hissi ve ağrıya neden olabilir. Bu durum genellikle sinüslerin kulaklara baskı yapması sonucu oluşur.

Belirtiler: Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, kulakta dolgunluk hissi ve basınç.

Tedavi: Dekonjestanlar, tuzlu su spreyleri ve antibiyotikler kullanılarak iltihap kontrol altına alınır.

Çürük dişler, diş apseleri veya diş sıkma gibi sorunlar, yansıyan ağrılar nedeniyle kulağa vurabilir. Bu durum genellikle temporomandibular eklem üzerinden ağrıya sebep olur.

NASIL ANLAŞILIR?

Kulak ağrısına ek olarak diş hassasiyeti veya ağrı da görülür.

İngiltere'nin önde gelen virüs uzmanları, kulak ağrısının genellikle soğuk aylarda daha fazla hissedildiğini ve bazen sanılanın aksine göründüğü kadar masum olmayabileceğini söyledi.

Dr. Andrew Catchpole, kulak ağrısının ciddiye alınması ve bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

Kulak ağrısı ve kaşıntı, sadece kulakla ilgili sorunlardan değil, vücudun başka bölgelerindeki hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Bu durum, özellikle altta yatan ciddi hastalıkların erken teşhisinde kritik bir rol oynayabilir.

Uzmanlar, kulak ağrısının ciddiye alınması ve bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.