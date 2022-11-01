Vertigo hastalığından kurtulmak mümkün

İHA’nın haberine göre; Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, baş dönmesi şikâyeti ile acil polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmında aslında iç kulak denge sistemi rahatsızlığı olduğuna dikkat çeken hastada özellikle dengesizlik hissinin bulantı ile birlikte olduğu durumlarda vertigonun akla gelebileceğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Bulut, vertigonun teşhisi ve tedavisi konusunda bilgiler verdi.

Kulak Burun Boğaz Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, baş dönmesi olarak da adlandırılan vertigonun kişinin kendisinin veya gördüklerinin döndüğünü hissetmesine yol açan bir hastalık olduğunu söyleyerek, “Vertigoda etkili bir tedavi için sebebin bulunması gerekir. Vertigo laboratuvar testleri (Vhit testi, Kalorık test ve VNG) ile kolayca ayırıcı tanı yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Vertigonun çok çeşitli nedenleri olabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Bulut, hastalığın merkezi (nörolojik kaynaklı) ve periferik (iç kulak kaynaklı) olarak 2 ana gruba ayrıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Sinir sistemi kaynaklı vertigolar nörolojik muayene ve beyin MR’ı ile tespit edilebilir. İç kulak kaynaklı vertigolar için Kulak Burun Boğaz muayenesi ve özel vertigo testleri gerekir. Ancak birçok hasta elinde tahlil ve filmler ile birçok doktoru dolaşmakta ve tatmin edici bir sonuç alamamaktadır”

“VERTİGO KLİNİĞİ’NDE HASTALARIMIZ AYNI GÜN, TEST SONUCUNA GÖRE TEDAVİ OLABİLİYOR”

İç kulak kaynaklı vertigo ihtimalinin olması için baş dönmesiyle birlikte bulantı ve dengesizliğin de olması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi, “Vertigoda etkili bir tedavi için sebebin bulunması gerekir. Hastanemizde mevcut vertigo laboratuvar testleri (Kalorık test ve VNG) ile kolayca ayırıcı tanı yapılabilmektedir. Bu testler sonucunda genelde iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi kulak kristali oynaması (BPV) ikincisi ise kulak tansiyonudur (Meniere). Kristal oynamasının yönü tespit edilince manevrayla kristaller yerine gönderilmektedir. Meniere da ise diyet ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Vertigo Kliniğinde hastalarımız aynı gün, test sonucuna göre rahatsızlıklarının tedavisini de olabilmektedir. Hastalığa göre tek seansta vertigodan kurtulmak mümkün olabilir” şeklinde konuştu.