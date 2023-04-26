Kulak çınlaması neden olur? Kulak çınlamasının nedenleri neler?

Kulak çınlaması günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir sağlık problemidir. Halk arasında kulak çınlamasının nedenini çeşitli rivayetlere dayandırsalar da kulak çınlamasının ardında yatan önemli sağlık sorunları olabilir. Peki, kulak çınlaması neden olur? Kulak çınlamasının nedenleri neler?

Kulak çınlaması neden olur? Kulak çınlamasının nedenleri neler?

Kulak çınlaması kişilere doğrudan zarar vermese de altında yatan başka sağlık sorunları olabilir. Sık kulak çınlaması şikayeti olan kişiler uzman doktora başvurmaları tavsiye ediliyor. Peki, kulak çınlaması neden olur? Kulak çınlamasının nedenleri neler?

Kulak çınlaması (tinnitus) çoğunlukla uğultu, ıslık, su ve rüzgar gürültüsünü andıran sesler duymak şeklinde tarif edilebilen hafif ve yüksek şiddetli gelişebilen bir şikayettir.

Kulak çınlamasının kişiye doğrudan bir zararı olmasa da, kulak çınlamasının altında yatan sebep zarar verici olabilmektedir. Bu bağlamda her çınlama hastası araştırılarak sebep ortaya konmaya çalışılmalıdır.

Bazı kişilerde ise kulak çınlaması, çok ciddi psikolojik etkilere yol açabilir. Bunların arasında depresyon, anksiyete, dikkat bozukluğu, uyku problemleri sayılabilir. Bu hastalarda tedavi şart olduğu gibi psikiyatrik destek de gerekmektedir.

KULAK ÇINLAMASININ NEDENLERİ NELER?

Kulak çınlaması çok fazla nedene bağlı olarak gelişebilir. İşitme kaybına neden olabilecek her türlü rahatsızlık temel olarak kulak çınlamasına sebep olabileceği gibi, kulakta işitme kaybına neden olmayan sistemik rahatsızlıklar da çınlamanın nedeni olabilir.

Kan eksiklerine bağlı gelişen anemi ve demir eksikliği de kulakta çınlamaya neden olabilir. Yine B12 vitamini eksikliğine veya şeker hastalığına bağlı çınlamalarda görülebilir. Kulak çınlaması kulağa ait sebeplerden dolayı meydana gelebileceği gibi vücutta gelişen diğer rahatsızlıklar sonucunda da kulak çınlamaları yaşanabilir.

Özellikle erişkin dönemde yaşın da artmasıyla birlikte kulakta çınlamaları daha sıklıkla görülebilir ve bu durum her on senede bir artarak devam eder. Mesleği gereği gürültüye veya basınç değişikliklerine maruz kalmak da (asker, pilot veya dalgıç gibi) kulak çınlamasının artmasına neden olabilir.

Bunların yanı sıra, aşağıdaki gibi durumlar da kulak çınlamasının nedenleri arasında sayılmaktadır:

-Kulak iltihapları

-Tıkaçlar

-Kulak zarının delinmesi

-Mesleki deformasyon

-Şeker

-Yüksek tansiyon

-Tıkaç kullanma

-Beyin bölgesinde tümörler

-Stres

-Kulak kemiğindeki değişimler

-Hormonal değişimler

-Meniere hastalığı

-Kalp ve damar hastalıkları

-Kansızlık

-Travma

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