Kulak çınlaması ve baş dönmesi deyip geçmeyin! Tehlikeli hastalığın habercisi olabilir!

Kulak çınlaması, baş dönmesi ve yorgunluk gibi şikayetler, vücudun oksijen taşıma kapasitesinin azaldığının ve kan değerlerinin düştüğünün bir göstergesi olabilir.

Peki, kulak çınlaması ve baş dönmesi, gerçekten aneminin belirtisi olabilir mi? İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle, bu belirtilerin kansızlıkla ilişkisi...

ANEMİ NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Anemi, kanda yeterli miktarda hemoglobin bulunmaması sonucu gelişen bir hastalıktır.

Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijen taşıyan bir proteindir. Yeterli miktarda oksijen taşınmadığında, vücutta oksijen yetersizliği meydana gelir ve bu da baş dönmesi, halsizlik, kulak çınlaması gibi belirtilere yol açar. Anemi, genellikle demir eksikliği, vitamin B12 eksikliği, folik asit eksikliği veya kronik hastalıklar gibi çeşitli nedenlerle gelişebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Yılmaz, anemi ve kulak çınlaması arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor:

"Anemi, vücudun oksijen taşıma kapasitesini azalttığı için, beyin dahil olmak üzere vücudun tüm organları oksijen eksikliği yaşar. Bu durum baş dönmesi, halsizlik ve kulak çınlaması gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle demir eksikliği anemisi, kulak çınlaması ve baş dönmesinin yaygın sebeplerindendir."

Kulak çınlaması (tinnitus) ve baş dönmesi, aneminin en yaygın belirtilerindendir. Anemi nedeniyle, vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin sayısı azalır. Bu da beynin oksijen alımını engeller. Oksijen yetersizliği, beynin bazı bölgelerinde geçici fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. Bu bozukluklar, baş dönmesi ve kulak çınlaması gibi belirtileri tetikleyebilir.

2017 yılında yapılan bir çalışma, kulak çınlamasının anemiyle ilişkisini araştırdı.

Çalışmada, demir eksikliği anemisi olan hastaların %30'unun kulak çınlaması yaşadığı bulundu. Ayrıca, bu hastaların büyük bir kısmında baş dönmesi ve yorgunluk gibi diğer anemi belirtileri de görüldü.

Araştırmacılar, kulak çınlamasının, vücudun oksijen yetersizliği nedeniyle beyin fonksiyonlarında meydana gelen değişikliklerin bir sonucu olduğunu belirtti.

ANEMİ NASIL TANI KONUR?

Aneminin tanısı, basit bir kan testiyle konulabilir. Erişkin erkeklerde hemoglobin değeri 14 gramın altında, erişkin kadınlarda ise 12 gramın altında olduğunda anemi tanısı konur.

Hemoglobin testi dışında, doktorlar demir, B12 vitamini, folik asit ve diğer kan değerlerine bakarak aneminin türünü belirler. Anemi, genellikle tedavi edilebilir bir durumdur ve tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Dahiliye Uzmanı Dr. Aylin Kaya, aneminin tanısı ve tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor:

"Anemi, basit bir kan testiyle kolayca tespit edilebilir. Eğer kulak çınlaması, baş dönmesi ve yorgunluk gibi şikayetleriniz varsa, mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Anemi tedavi edilebilir bir durumdur, ancak tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliği, depresyon gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

Tansiyon, kan damarlarındaki basıncı ifade eder ve düşük tansiyon (hipotansiyon) da baş dönmesi ve halsizliğe yol açabilir. Anemi ve düşük tansiyon, çoğu zaman birlikte görülebilir. Çünkü anemi, kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir, bu da kan basıncının düşmesine neden olabilir. Özellikle demir eksikliği anemisinde, kan hacmi azalır ve bu da düşük tansiyon belirtilerine yol açabilir.

2019 yılında yapılan bir araştırma, düşük tansiyon ve anemi arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmada, demir eksikliği anemisi olan bireylerde, tansiyon değerlerinin de düşük olduğu gözlemlendi.

Araştırmacılar, aneminin vücutta oksijen taşıyan kan hücrelerinin sayısını azalttığını ve bu durumun kalbin daha fazla çalışmasına neden olduğunu, dolayısıyla kan basıncının düştüğünü belirtti.

Anemi tedavisi, aneminin türüne bağlı olarak değişir. Demir eksikliği anemisinde, demir takviyeleri kullanılarak eksik olan demir vücuda kazandırılır. B12 vitamini veya folik asit eksikliğinden kaynaklanan anemilerde ise, bu vitaminlerin takviyesi gereklidir. Anemi tedavi edilmediği takdirde, daha ciddi hastalıklara yol açabilir. Tedavi sürecinde doktorun önerdiği diyet ve ilaçlar büyük önem taşır.

Hematoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yıldız, aneminin tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor:

"Anemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Demir eksikliği anemisinde, demir takviyeleri ve beslenme düzeni ile tedavi yapılır. B12 ve folik asit eksikliklerinde ise vitamin takviyeleri kullanılır. Anemi tedavi edilmediğinde, kalp problemleri, depresyon ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden erken teşhis ve tedavi çok önemlidir."

KULAK ÇINLAMASI VE BAŞ DÖNMESİ, ANEMİ İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR

Kulak çınlaması ve baş dönmesi, çoğu zaman geçici rahatsızlıklar olarak görülse de, bu belirtiler anemi gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Anemi, vücudun oksijen taşıma kapasitesinin azalması sonucu ortaya çıkar ve baş dönmesi, kulak çınlaması gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Aneminin tedavi edilebilir bir durum olduğunu unutmamak gerekir. Eğer bu tür şikayetler yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneline başvurmak, erken tanı ve tedavi için oldukça önemli.