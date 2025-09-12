"Kulak Çorbası" tescillendi

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, coğrafi işaret tescilinin önemine dikkat çekerek; "Kulak Çorbamız artık sadece sofralarımızda değil, resmi olarak da Söke’nin simgesi haline geldi. Nesilden nesile aktarılan bu eşsiz lezzeti koruma altına almak için çıktığımız yolda önemli bir adımı tamamladık. Bundan sonra hem Söke’nin tanıtımında hem de gastronomi turizminin gelişmesinde büyük katkı sağlayacak" dedi.

Söke’nin yalnızca tarımda değil, mutfak kültüründe de iddialı bir şehir olduğunun altını çizen Nejat Sağel, başka yöresel tatların da coğrafi işaret için sırada olduğunu belirtti. Borsa Başkanı Sağel; "Önümüzdeki süreçte farklı lezzetlerimizi de coğrafi işaretle taçlandırmak için çalışmalarımız sürecek. Bu tescilin Sökemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Söke’nin daha önce coğrafi işaret almış lezzetleri şöyle; Tatlı Maya Ekmeği, Söke Peksimeti, Söke Pidesi, Söke Tahinli Pidesi, Söke Kulak Tatlısı.