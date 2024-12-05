Kulak nezlesi konuşma problemlerine sebep olabilir mi? Uzmanlar ve bilim bu konuda bakın ne diyor!

Efüzyonlu otit, orta kulakta sıvı birikmesi sonucu oluşur ve bu durum işitme kaybına neden olabilir.

2023 yılında yapılan bir araştırma, efüzyonlu otitin çocuklarda işitme kaybına ve konuşma gelişiminde gecikmelere yol açabileceğini gösterdi. Bu çalışma, özellikle erken yaşlarda teşhis ve tedavi edilmediğinde, uzun vadeli konuşma ve dil gelişimi sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, kulak nezlesinin çocuklarda konuşma problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Somdaş, "Efüzyonlu otit, orta kulakta sıvı birikmesiyle oluşur ve bu durum işitme kaybına neden olabilir. İşitme kaybı, çocuklarda konuşma gelişimini olumsuz etkileyebilir ve konuşma gecikmesine yol açabilir" dedi. Ayrıca, bu durumun telaffuz bozukluklarına ve bazı harflerin peltek çıkartılmasına neden olabileceğini ekledi.

Uzmanlar, kulak nezlesinin erken teşhis ve tedavisinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Somdaş, "Çocuklarda kulak nezlesi belirtileri fark edildiğinde, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Tedavi edilmediğinde, bu durum uzun vadede işitme ve konuşma problemlerine yol açabilir" tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarını dikkatli gözlemlemeleri ve herhangi bir işitme veya konuşma problemi fark ettiklerinde hemen harekete geçmeleri gerektiğini belirtti.

Kulak nezlesi, çocuklarda işitme kaybına ve dolayısıyla konuşma problemlerine yol açabilen ciddi bir durum olmasıyla dikkat çekti. Erken teşhis ve tedavi, bu sorunların önlenmesinde kritik bir rol oynadığının altı çizildi.

Ebeveynlerin çocuklarını dikkatle gözlemlemeleri ve belirtiler fark edildiğinde bir uzmana başvurmaları büyük önem taşıdığı bildirildi.