Kulak otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kulak otunun faydaları dikkat çekti.

KULAK OTU NEDİR?

Damkoruğugiller familyasından; tam ve etli yapraklı odunsu veya otsu bir bitkidir.

Çiçekleri salkım biçimindedir. Yeşil kısmı acıdır.

KULAK OTUNUN FAYDALAR

-Yeşil kısımları zeytinyağı ile karıştırılıp, merhem yapılır.

-Cilt iltihaplarında, egzamada, nasır tedavisinde kullanılır.

-Basur memelerini giderir.

-Nasırları söker.

-Orta kulak iltihabına çok iyi gelmektedir.

-Damar sertliğine faydalıdır.

-Mide ekşimesi ve ülsere faydalıdır.

-Guatr hastalığına iyi gelmektedir.

-İdrar söktürücüdür.

-Bağırsakları yumuşatmada ve müshil olarak da kullanılmaktadır.

NASIL KULLANILIR?

Kulak otu bitkisinin, yeşil kısımları zeytinyağı ile karıştırılıp merhem yapılabilir.

Kulak otunun, salatası, turşusu, merhemi, çayı ve mezesi yapılabilmektedir.