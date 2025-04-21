Kulak sağlığının sırrı! Emziği bırakmanın gücü

Orta kulak iltihabı (otitis media), özellikle çocuklarda sık görülen ve hem aileleri hem de çocukları zorlayan bir sağlık sorunu. Tekrarlayan enfeksiyonlar, ağrı, işitme kaybı ve hatta dil gelişiminde gecikmelere yol açabiliyor.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, emzik kullanımının bu rahatsızlığın tekrarlamasında önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, emziği bırakmanın yanı sıra diğer koruyucu önlemlerle bu sorunun önüne geçilebileceğini belirtti.

İşte, orta kulak iltihabının tekrarlamasını önlemek için bilimsel kanıtlarla desteklenen öneriler ve uzman görüşleri...

EMZİK KULLANIMI VE ORTA KULAK İLTİHABI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Emzik, bebekleri sakinleştirmek için sıkça kullanılan bir araç olsa da, sürekli kullanımı orta kulak iltihabı riskini artırdı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kulak burun boğaz uzmanı Prof. David Tunkel, emzik kullanımının östaki tüpü fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini belirterek, “Sürekli emme hareketi, östaki tüpünde basınç değişikliklerine neden olarak bakterilerin orta kulağa ulaşmasını kolaylaştırabilir” dedi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir çalışma, 2 yaşından küçük çocuklarda emzik kullanımının tekrarlayan akut otitis media (AOM) riskini 1,6 kat artırdığını, 2-3 yaş grubunda ise bu riskin 2,9 kat yükseldiğini gösterdi.

Araştırma, emziğin özellikle gece boyunca kullanımının bu etkiyi daha da artırdığını ortaya koydu.

TEKRARLAYAN ORTA KULAK İLTİHABININ RİSKLERİ

Orta kulak iltihabı, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben ortaya çıkıyor ve Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae gibi bakterilerle ilişkilendirildi.

İngiltere’deki University College London’dan mikrobiyolog Prof. Tim Spector, viral enfeksiyonların da bu süreci tetiklediğini vurgulayarak, “Virüsler, östaki tüpünde iltihaplanmaya yol açarak bakterilerin orta kulağa yerleşmesini kolaylaştırır” dedi.

Frontiers in Microbiology’de yayımlanan bir çalışma, orta kulak sıvısında virüslerin %30-50 oranında tespit edildiğini ve bu durumun enfeksiyonun tekrarlamasına katkıda bulunduğunu gösterdi.

Tekrarlayan enfeksiyonlar, geçici işitme kaybına ve dil gelişiminde gecikmelere neden olabildi.

Journal of Speech, Language, and Hearing Research’e göre, sık orta kulak iltihabı geçiren çocuklar, dil ve bilişsel testlerde akranlarına kıyasla daha düşük skorlar elde etti.

EMZİĞİ BIRAKMAK VE DİĞER ÖNLEYİCİ ADIMLAR

Emzik kullanımını azaltmak veya tamamen bırakmak, orta kulak iltihabı riskini düşürmenin en etkili yollarından biri.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden pediatri uzmanı Dr. Lisa Moran, emzik kullanımının 6 aydan sonra sınırlandırılmasını önererek, “Emzik, özellikle gece kullanıldığında östaki tüpü üzerinde baskı oluşturur. Bu alışkanlığı erken yaşta bırakmak, enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltır” dedi.

Pediatrics’te yayımlanan bir meta-analiz, emzik kullanımını bırakan çocuklarda tekrarlayan orta kulak iltihabı riskinin %20 azaldığını gösterdi.

Uzmanlar, emzik kullanımının yanı sıra diğer risk faktörlerine de dikkat çekti:

Sigara dumanına maruziyet: American Journal of Public Health’te yayımlanan bir çalışma, pasif içiciliğin orta kulak iltihabı riskini %30 artırdığını ortaya koydu.

Emzirme: Pediatrics’te yer alan bir meta-analiz, en az 3 ay emzirilen bebeklerde orta kulak iltihabı riskinin %13, 6 ay emzirilenlerde ise %31 azaldığını gösterdi.

Aşılar: The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, 13’lü pnömokok konjugat aşısının (PCV13) akut otitis media vakalarını %6 azalttığını kanıtladı.

Kreş ortamı: Kalabalık kreşlerde bulunan çocuklar, üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık yakalandığından risk artıyor. Ebeveynler, hijyen önlemlerine özen göstermeli.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Harvard Üniversitesi’nden kulak burun boğaz uzmanı Dr. Steven Rauch, tekrarlayan orta kulak iltihabı olan çocukların erken dönemde bir uzmana yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Üç ay veya daha uzun süren orta kulak sıvısı (otitis media ile effüzyon) veya 6 ayda üçten fazla enfeksiyon, kulak tüpü (timpanostomi tüpü) gerekliliğini düşündürür” dedi.

Otolaryngology–Head and Neck Surgery’de yayımlanan bir çalışma, kulak tüplerinin tekrarlayan enfeksiyonları %50 azalttığını ve işitme kaybı riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

Antibiyotik kullanımı konusunda ise dikkatli olunmalı. Clinical Infectious Diseases’ta yayımlanan bir çalışma, sık antibiyotik kullanımının bakteriyel direnci artırdığını ve enfeksiyonların tekrarlamasına yol açabileceğini gösterdi. Uzmanlar, hafif vakalarda “bekle ve gör” yaklaşımını önerdi.