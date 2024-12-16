Giresun'un yaylaları kar kalınlığı ile zirvede

Düzenleme: Kaynak: İHA
Giresun'un yaylaları kar kalınlığı ile zirvede

Giresun'un yaz- kış gözdesi olan Yavuzkemal Beldesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda kar kalınlığı 1metreyi buldu. Ekipler 24 saat boyunca çalışmaya devam ediyor.

Giresun'un en çok kar yağışı alan bölgesi olan Yavuzkemal'de, belediye ekipleri 24 saat boyunca çalışıyor. Kar kalınlığının bazı yerlerde 1 metreye kadar ulaştığı bölgede, Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, "Yavuzkemal Beldemizde 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadelemiz aralıksız sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde iş makinelerimiz ve personelimizle sahadayız. Halkımızın mağdur olmaması için yollarımızı sürekli açık tutuyoruz. Şu an itibariyle kapalı yolumuz bulunmamaktadır.Özellikle de önemli turizm alanlarımızdan biri olan Kulakkaya Yayla yolunu açık tutmak için yoğun mesai harcıyoruz" dedi.

Bölgedeki yolları kullanacak sürücülere de uyarılarda bulunan Başkan Önal, "Aracınızla kış lastiği ve zinciri olmadan trafiğe çıkmamanız önemlidir" dedi.

Kulakkaya Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kulakkaya Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

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