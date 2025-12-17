Son yıllarda teknoloji dünyasında hakimiyet kuran kablosuz kulaklıklar, yerini yeniden eski usul kablolu modellere bırakmaya başladı. Kullanıcılar arasında hızla yayılan "Bluetooth dalgalarının tiroid nodüllerine yol açtığı" düşüncesi, küresel çapta bir tüketici davranış değişikliğine neden oldu. Özellikle genç popülasyonda görülen bu değişim, bilimsel çevrelerde "elektromanyetik kirlilik" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE RADYASYON KAYGISI

Kablosuz kulaklıklar, verileri iletmek için düşük düzeyli radyo frekansı (RF) enerjisi kullandı. Ancak bu cihazların doğrudan kulak kanalına yerleştirilmesi ve tiroid bezine olan yakınlığı, uzun vadeli etkiler konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Birçok bağımsız çalışma, doku ısınması ve hücresel stres arasındaki bağlantıyı inceledi.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından "muhtemel kanserojen" kategorisinde değerlendirilen iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, uzmanların odağına oturdu.

Kablosuz cihazların yaydığı sinyallerin, vücudun en hassas endokrin organlarından biri olan tiroid üzerindeki biyolojik etkileri derinlemesine analiz edildi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan yabancı bilim insanları, ihtiyatlı olunması gerektiğini savundu.

Dr. Devra Davis, Kulak içine yerleştirilen ve saatlerce orada kalan bir vericinin, kan-beyin bariyeri ve tiroid dokusu üzerindeki etkilerini görmezden gelemeyiz. Bluetooth teknolojisi düşük enerjili olsa da, maruziyetin süresi ve yakınlığı risk faktörünü artırdı" sözleriyle durumu değerlendirdi.

Prof. Dr. Magda Havas (Trent Üniversitesi Çevresel ve Kaynak Çalışmaları Uzmanı):

"Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalan bireylerde, hormonal dengesizliklerin ve tiroid fonksiyon bozukluklarının daha sık görüldüğüne dair veriler elde ettik. Kablolu kulaklıklara dönüş, maruziyeti azaltmak adına atılmış rasyonel bir adımdır"

TÜKETİCİ PANİKTEN KAÇINMA YOLUNU SEÇTİ

Sosyal medyada yayılan tiroid nodülü vakaları ve teknoloji bağımlılığı arasındaki korelasyon, tüketicileri radikal kararlar almaya itti. Birçok kullanıcı, estetik ve konforun sağlık risklerinin gerisinde kaldığını belirterek kablolu modellere geri döndü. Teknoloji marketleri, retro kulaklıklara olan talebin son bir yılda ciddi oranda arttığını kaydetti.