Sabiha Gökçen’de facianın eşiğinden dönüldü. Kule ile pilot arasındaki konuşma günler sonra ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Antakya uçuşunu yapmak üzere kalkış yapan PC2130 / PGT14H sefer sayılı uçak kuş sürüsüne çarptı.
1 Ekim Cumartesi günü Pegasus’a ait olduğu tespit edilen Boeing 737-82R model TC-AIS isimli uçak, kalkıştan hemen sonra kuş sürüsüne çarptı.
Çarpmanın hemen ardından dönüş yapan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Uçak sorunsuz inerken kule ile pilot arasında geçen görüşme ise günler sonra ortaya çıktı.
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