Kule vinç devrildi, operatör yaralandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bir bakır işletmesinde meydana gelen iş kazasında, kule vinç tarafından taşınan oksijen deposu devrildi. İddiaya göre, oksijen deposunun taşınması sırasında vinç devrilerek üzerine oksijen deposu düştü. Kazada, vinç operatörü Murat Suna ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, operatör Murat Suna’nın ayaklarında kırıklar olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından, Suna ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedenleri araştırılmaya devam ediyor.