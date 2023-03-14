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Ukrayna: Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliği sadaka olarak algılanmamalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinin bir sadaka veya fidye olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:02
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Kuleba: Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliği sadaka olarak algılanmamalı

Ukrayna: Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliği sadaka olarak algılanmamalı
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Kuleba, “Ukrayna için Avrupa Ufukları” konulu Ukrayna-Oxford 2023 konferansında video konferans yoluyla konuşma yaptı.

Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliğindeki belirsizliğin en büyük stratejik hatalardan biri olduğunu belirten Kuleba, “Batılı politikacılar, tereddütlerini Rusya’nın korkularını yatıştırmaya yönelik temkinli bir politika olarak sundu. Bu bir strateji değildi, strateji eksikliğiydi.” dedi.

Bakan Kuleba, Rusya’nın Batı’nın aksine Ukrayna’ya yönelik uzun vadeli strateji uyguladığına işaret ederek, Batı’nın şüphelendiği yerde Rusya’nın harekete geçtiğini söyledi.

Kuleba, “Bazıların tahmin ettiği gibi Ukrayna işgalden birkaç gün sonra düşeydi Avrupa güvenliğinin nasıl olacağını bir an için hayal edelim. NATO ve AB’nin uluslararası konumu, itibarı ve etkisi tarihin en alt seviyesine düşerdi. Avrupa’da ve genel olarak Batı’da milyonlarca ailenin güvenlik ve esenliği doğrudan tehdit altında olacaktı.” ifadelerini kullandı.

Ortaklarının Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliğiyle ne kadar bağlantılı olduğunu anladıklarını dile getiren Kuleba, şunları söyledi:

Bir yıl önce düşünülemeyen askeri destek şimdi gerçek oldu. Şu an Ukrayna’nın belirleyici bir avantaj elde etmesi için açıklanan tüm destek paketlerinin hızlıca ulaştırılması önemli. Silah sağlama konusunda hiçbir yasak olamaz. Ukrayna, savaş uçakları dahil her şeyi almalı.

Kuleba, "Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliği bir sadaka veya fidye olarak algılanmaması gerektiğinin" altını çizerek, “Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliği uzun vadeli barış ve istikrarın garantisi olacak.” diye konuştu. (AA)

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