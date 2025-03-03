Kuleden kopan parça işçiyi hayattan aldı!

Kaynak: DHA
Kuleden kopan parça işçiyi hayattan aldı!

Diyarbakır'da petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçası 3 çocuk babası Çetin Çakır'a isabet etti. Feci kazada yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Diyarbakır Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında meydana geldi. Halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçası, işçi Çetin Çakır'ın göğsüne isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çakır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Çetin Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kırsal Küçükakören Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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