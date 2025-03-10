Kulis yazarı ünlü gazeteciden akla ziyan İmamoğlu ve Akşener iddiası

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında akla ziyan iddialarda bulundu.

Başaran, Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisini aradığını iddia ederek, “‘Akşener bana, Kılıçdaroğlu’nun tasfiyesiyle İYİ Parti’nin içinin boşaltıldığını söyledi. Akşener, ‘Mesut Özarslan para dağıtarak İYİ Parti’yi boşaltıyor’ ve ‘İstanbul’da büyük ihaleler verilerek İYİ Parti boşaltılıyor’ dedi. Meral Hanım’a tekrar sorduğumda savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün yapmış olduğu konuşmada, “İktidar zalimliğine yeni bir sayfa ekledi. Dün öğrendim ki aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar. Dedim ya, aralarında tanımadıklarım da var. Herhâlde selam verdim diye ya da bana geçerken dokundu diye onları da yaktılar” ifadelerini kullanmıştı.

"BU HAFTA GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR OLABİLİR İDDİASI!"

Başaran, İmamoğlu’nun söylediği bu sözler nedeniyle bu hafta yeni gözaltı ve tutuklamaların olabileceğini iddia etti.

Gazeteci Nuray Başaran, “Yargı çevreleri ‘bu hafta gözaltı ve tutuklamalar olabilir’ diyor. İmamoğlu bir türlü Belediye Başkanı olamadı. İmamoğlu sadece Erdoğan karşıtlığını büyüterek yürüyor” dedi.