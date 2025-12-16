CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımı gündemdeki yerini koruyor. Özel'in bütçe konuşmasında kullandığı, "Bu bilgileri bana yollayıp benim söylememi söylüyorsunuz da" ifadeleri 'iktidar içerisindeki kavga' yorumlarına sebep olmuştu.

T24'ten Tolga Şardan bugünkü yazısında CHP Lideri Özgür Özel'in elinde büyük yankı uyandıracak bir dosya olduğunu yazdı. Şardan, CHP'lilerin belgeye 'devlet sırrı' muamelesi yaptığını vurguladı. Dosyanın 'noter onaylı resmi belge' olduğunu ifade eden Şardan,"Üstelik bu belgenin iki haftaya yakın süredir Özel’in elinde olduğu belirtiliyor" dedi.

Şardan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"CHP liderindeki özel dosya

CHP liderinin elinde yine üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili farklı amaçla hazırlanmış noter onaylı resmi belge mevcut.

Belgenin kime ait olduğu CHP cenahında adeta “devlet sırrı” muamelesi görüyor. Üstelik bu belgenin iki haftaya yakın süredir Özel’in elinde olduğu belirtiliyor.

Bakalım, CHP lideri bu belgeyi ne zaman, hangi şartlarda açıklayacak…"

Özel, partisinin 4 Kasım'daki grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu yöneltip soruya yanıt vermesi için süre vermişti. Anayasa’nın 140. maddesini anımsatan Özel “Madde çok açık: Hakim ve savcılar, görevleri dışında resmî ya da özel hiçbir görev üstlenemez, gelir sağlayıcı faaliyette bulunamaz" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı 500 bin liralık tazminat davasının dilekçesinde Akın Gürlek'in, bakan yardımcılığı döneminde kamuya ait 'Etimaden - Etimine S.A.' şirketinin yönetim kuruluna atandığı ifade edilmiş, Başsavcılık görevine atandıktan sonra bu şirketin hiçbir yönetim kuruluna katılmadığı, bu dönemde yönetim kurulu kararlarının hiçbirine imza atmadığı, dolayısıyla da bir kazanç elde etmediği belirtilmişti.