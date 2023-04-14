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Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor

Derin konuların yazarı gazeteci Tolga Şardan, Hatay eski Valisi Rahmi Doğan'ın, depremlerin ardından AKP’den milletvekili adayı olmak amacıyla istifa etmesinin perde arkasını kaleme aldı…

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 18:01
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Kulisler kaynıyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı

Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
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Hatay eski Valisi Rahmi Doğan'ın, depremlerin ardından AKP’den milletvekili adayı olmak amacıyla istifa etmişti.

İSTİFANIN PERDE ARKASI BELLİ OLDU

Derin konuların yazarı gazeteci Tolga Şardan, T24’deki köşesinde istifanın perde arkasında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile arasında yaşanan başka bir gerilimden kaynaklandığını yazdı.

"Kaymakamlık sınavındaki 'mülakat skandalı' iddiası ve Hatay Valisi'nin istifasının perde arkası" başlıklı yazısında, konuya ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Doğan'ın aday listelerine konulmaması üzerine yaşananları anlattı.

Tolga Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren gündemdeki diğer konu ise Hatay Valisi iken AKP'den aday olmak için istifa eden Rahmi Doğan'ın aday listelerine konulmaması.

Bu konuda siyaset eksenli değerlendirmeler, hafta sonundan bu yana konuşuluyor.

Ancak sürecin bir de İçişleri Bakanlığı boyutu var.

Ayrıntılara geçmeden önce birazdan okuyacağınız olaylar zincirinin taraflarının herhangi birisinin yanında olmadığımın altını çizeyim. Sadece edindiğim bilgileri paylaşıyorum.

Doğan'ın siyaset gerekçesiyle istifa etmesi sürecin görünen yüzü. Perde arkası daha farklı.

İSMAİL ÇATAKLI İLE GERİLİM

Bakanlık kulislerine yansıyan bilgilere göre, Doğan'ı istifaya götüren süreç, deprem sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile arasında yaşanan bir dizi olayla başladı.

Yeri gelmişken; Doğan'ın İlim Yayma Cemiyeti kadrosundan olduğunu belirteyim.

İddiaya göre, Doğan ile deprem sonrasında sahada görev alan Çataklı arasında sıkıntılı günler yaşandı.

Sıkıntının devamında Çataklı'yla deprem sonrasındaki bazı çalışmalarda ters düşen Doğan, Bakan Yardımcısı'na sert tepki gösterdi.

Hatta öyle ki, Doğan bölgede bulunan Bakan Soylu ile görüşerek Çataklı ile kendisi arasında bir tercihte bulunmasını istedi. Bakan Soylu'nun, ortamı yatıştırmak istemesine rağmen Doğan geri adım atmadı.

Seçimler öncesinde Soylu'nun teşkilat içinde sorun yaşandığı havasını vermemek amacıyla sessiz sedasız çözmek istediği problemin devam etmesi, Doğan'ın seçimlerde aday olma yolunu seçerek valilik görevinden istifasıyla sonuçlandı.

İstifanın ardından Hatay'a henüz yeni bir vali ataması yapılmadı. Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl vali vekili olarak göreve devam ediyor.

İstifa eden Vali Doğan ise aday olamaması nedeniyle yeniden devlet görevine dönebilecek. Doğan, yeni bir valiler kararnamesinde aktif valiliğe getirilmemesi halinde merkezde Mülkiye Başmüfettişi kadrosuyla kamu görevine devam edecek."

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