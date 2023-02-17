AKP MYK’da konuşulanlar sızdı. Kulisler seçim için hangi tarihi konuşuyor

12. günde açıklanan resmi verilere göre, 38 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği 10 ili yıkan deprem felaketinin ardından toplanan AKP MYK’da seçim tarihi de gündeme geldi.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konuşulan seçim tarihi Ankara kulislerine de sızdı.

Parti genel merkezinde yaklaşık 6 saat süren toplantının ana gündemi depremdi. Toplantıda önemli kararlar alındı.

Erdoğan’ın depremin ilk günlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle “sinirli olduğu” ve kurmaylarına da bu konuda “sert uyarılarda bulunduğu” belirtildi.

Muhalefet "Seçimler ertelenemez" diyor. Alınan duyumlara göre AKP’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok.

AKP MYK’DA KONUŞULAN SEÇİM TARİHİ SIZDI

Erdoğan’ın seçimle ilgili bir endişesi olmadığı belirtiliyor.

Deprem bölgesinden taşınanların oy kullanımı ya da deprem bölgesinde kalanların nerelerde oy kullanacakları ve bu konularda tartışma yaşanmaması için ise çalışmaları YSK yürütecek.

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin de katıldığı toplantıda Erdoğan’ın, “YSK’nin seçimlerle ilgili hazırlıklarının ne aşamada olduğunu sorduğu” ifade ediliyor.

Seçimlerde “Ertelemenin düşünülmediği, ertelenmesi halinde Cumhur İttifakı’nın seçimleri kaybetme ihtimalinin doğacağının da belirtildiği” dile getirilen toplantıda, nihai kararı ise Erdoğan’ın alacağı belirtiliyor.

Ancak “seçimlerin en geç 18 Haziran’da yapılması gerektiğinin altının çizildiği” belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK’nin ardından dün Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiğine dikkat çekiliyor.