Uğur Ergan, Saray koridorlarında konuşulan bomba iddiayı köşesine taşıdı. Cevdet Yılmaz'a eşlik edecek ikinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanabilir!

Ergan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre; beklenen revizyon için iki tarih öne çıkıyor. Yeni atama için bütçe görüşmelerinin bitmesi ya da yeni yıl işaret ediliyor.

'MHP RAHATSIZLIK DUYUYOR'

Kulislerde, MHP’nin rahatsızlık duyduğu bir bakanın görevden alınacağı, yerine kabine içinden "etkili bir başka bakanın" kaydırılacağı konuşuluyor. Boşalacak koltuğa ise sürpriz bir atama gelecek. Daha önce aynı bakanlığı yapmış, şu sıralar düz milletvekili olan bir isim geri dönecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYISI ARTIYOR MU?

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısı ikiye çıkarılabilir. Cevdet Yılmaz’a eşlik edecek ismin yine kabine içinden seçileceği belirtiliyor. Ergan, bu ismin AKP’liler tarafından “yenilgiye doymayan kişi” şeklinde tarif edildiğini ifade etti.