Kulislerde bomba iddia: Özgür Özel’in kaderi Erdoğan’ın iki dudağı arasında!

Gazeteci Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Ataklı, Özel’in yaptığı sert çıkışların ardından yargı mekanizmasının hızla harekete geçtiğini ve bu sürecin siyasi bir hesaplaşmaya dönüştüğünü öne sürdü. Özellikle Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları ve Akın Gürlek’e yönelik eleştiriler sonrası açılan soruşturmalar, Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması ihtimalini gündeme taşıdığını belirten Ataklı, bu süreci “Yargı heyecanla Tayyip Erdoğan'ın kararını bekliyor” dedi.

Gazeteci Can Ataklı şöyle konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik saldırılar hiç hız kesmeden devam ediyor. Adalet Bakanı Özgür Özel’e “sana tavsiyem diyor işte hukuk kurallarına uy mahkeme kararlarını bekle” diyor. Özgür Özel, İstanbul Beyoğlu'nda yaptığı konuşmada Akın Gürlek’e yönelik sözlerinden dolayı bu sefer Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma açıyor. Özgür Özel, "Önceki AKP'li belediyenin yaptırdığının belgeleri poliste var, savcılıkta var, hırsız arıyorsan hodri meydan Beyoğlu'nun önceki belediyesine, kapısına dayan da görelim. Eğer hukuk diyorsan, yolsuzluğun peşindeyim diyorsan namusum var. Ben herkese eşit davranırım diyorsan hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim” diyor. Şimdi bunun bir tarafı gerçekleşti. Çünkü Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınırken kendi makam odasında arama yapılıyor. O sırada masanın üzerine üç dosya var ve polis onlara da tutanak tutuyor. Tabii polis mecbur kalıyor AKP ile ilgili dosyaları da kayda geçirmişler. Tutanaklara geçirilince o üç dosyayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma açtı.

ANKARA CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI HEMEN SORUŞTURMA AÇTI

Özgür Özel devamında “19 Mart'ta da yargısız infaz yapıldı. 161 gün geçti. Hala iddianame yok, kanıt yok, iftira çok. O günden bugüne yargılanmıyoruz ama infaz ediliyoruz. Yargısız infaza muhatabız. Ak Toros çetesi hukuk tarihimize koca bir lekedir. Zekeriya Öz gibi şımartılan bir çete. Bu çete hem adalete hem ekonomiye hem siyasete zarar vermektedir. Bunlar çete üyesi olmayan şerefli yargı üyeleri için de tehdittir.Türkiye'deki yargıya güvenmek isteyen ama güveni kalmamış 80 milyon vatandaş için tehdittir. Akın Gürlek'e soruyorum. Sende şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Dünya kadar avukatı evinden alıyorsun. AK Partili avukat olunca Adalet Bakanlığı'na soruyorsun. Bir avukat AK Partili olunca kanuna uymak, muhalefeti savununca kanuna uymamak hangi hukuk adamlığına yakışıyor? Senin alnını karışlayacağım” diyor. Bu konuşma üzerine Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı hemen soruşturma açtı. Fakat bu üst üste çok oldu. Özgür Özel'in özellikle yargıyı ya tehdit, şantaj ağır hakaret falan diye bunlar birikiyor. Şimdi bunlar Özgür Özel, parti başkanı aynı zamanda milletvekili dokunulmazlığı var. Onun için hakkında hemen bir soruşturma açılsa da onları çağırıp ifade alamıyorlar. Meclis’e fezleke gönderiyorlar. Meclis bu fezlekelere göre kişinin dokunulmazlığını kaldırabilir. O da gider mahkemeye. Tutuklanacaksa da dokunulmazlığı olmadığı için tutuklanır. Yok tutuklanmaya gerek yoksa da dokunulmazlık zırhı olmadan gider mahkemeye gider gelir yargılanır. Fakat şimdi anladığım kadarıyla yargı heyecanla Tayyip Erdoğan'ın kararını bekliyor. Şimdi bir milletvekilinin dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis kararı lazım. Yani Meclis toplanacak, toplantı yeter sayısından bir fazlası olursa o kişinin dokunulmazlığı kalkıyor. Tutuklanma gerektiren bir suçsa polisler geliyorlar alıyorlar.