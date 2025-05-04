Kulislerde konuşuluyor! PKK'nın fesih tarihi belli mi oldu?

Geçtiğimiz yıl ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından 'Terörsüz Türkiye' sürecine girildi. Süreçte terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakarak feshedilmesi yönünde çağrı yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre terör örgütü PKK'nın feshi ile ilgili dikkat çeken kulisler gelmeye başladı.

AKP kulislerinde beklenti, örgütün merkezi kongresini, Bahçeli'nin de işaret ettiği 4 Mayıs (bugün) toplayabileceği, fesih kararını da pazartesi veya salı günü (5-6 Mayıs) kamuoyuna açıklayacağı yönünde.

BBC Türkçe'ye konuşan AKP kaynakları, örgütün kongre tarihini duyurmasını beklemediklerini, ancak Öcalan'ın çağrısına uygun şekilde terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini bir sonuç bildirgesiyle kamuoyuna duyurabileceğini ifade ettiler.

DEM VE AKP'DE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

DEM Parti İmralı Heyeti'nin 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ivmelenen sürecin en önemli aşaması olarak görülen terör örgütü PKK'nın fesih kongresiyle ilgili süreçte sona gelindiği belirtiliyor.

DEM Parti ve AKP'de hazırlıklar, PKK'nın, Öcalan'ın çağrısına uygun şekilde kendisini feshetme kararını duyurmasına göre yapılıyor.

TARİH VE YER AÇIKLANMAYACAK

Gerek DEM Parti, gerekse AKP kaynakları, PKK'nın güvenlik gerekçesiyle kongresinin tarihi ve yeri konusunda kamuoyuna bir açıklama yapılmasını beklemiyor.

AKP kurmayları, örgütün fesih kongresi ile ilgili birçok aşamanın tamamlandığını ve sadece alınan kararın kamuoyuna duyurulmasının kaldığını ifade ediyorlar.

Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma çağrısının ardından terör örgütü PKK'nın kongresini ne zaman ve nerede toplayacağı bir süredir tartışma konusuydu.

AKP üst düzey bir yönetici, PKK'nın Suriye ve Irak'ta birçok yapılanması olduğunu, buralarda kongre sürecine dair hazırlıkların tamamlandığı duyumları aldıklarını söyledi.

Söz konusu yetkili, "Önümüzdeki hafta başı en son yapılacak kongre ile ilgili kararın alınıp ilan edileceğini düşünüyorum. Pazartesi ya da Salı günü bu karar açıklanabilir. Kararın da Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda fesih ve silah bırakmayı içermesini bekliyorum" görüşünü dile getirdi.

MALAZGİRT'TE Mİ TOPLANACAK?

Ankara'da 27 Nisan-Mayıs'ın ilk haftası seçenekleri konuşulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli de süreçle ilgili zaman kaybedilmemesini isteyerek, örgütün isterse 4 Mayıs'ta Muş Malazgirt'te kongresini toplaması önerisini dile getirmişti. Ancak DEM Partililer "Malazgirt" önerisini gerçekçi bulmamıştı.

YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER FESİHTEN SONRA

İktidar, süreçle bağlantılı yasal ve idari düzenlemeler için de terör örgütü PKK'nın kendini feshederek, silah bırakma sonrasına işaret ediyor.

Ancak bu düzenlemelerin "PKK'nın ya da DEM Parti'nin talebinin yerine getirilmesi" olarak yorumlanmaması istenmiyor. Fesih ve silah bırakma sonrasında PKK'nın farklı ülkelerdeki yapılanmalarının da bu karara uyup uymadığının bir süre gözleneceğini vurgulanıyor.

AKP kaynakları, "Şiddetin ve silahın sona erdiği, toplumsal huzurun esas alındığı bir dönem amaçlanıyor" derken, bu sürece ilişkin bir zaman kısıtlaması öngörülmediğini ifade ediyorlar.

Fesih kararı sonrası hasta tutukluların durumu Yargı Paketi içinde yer alacak

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının önümüzdeki hafta içinde açıklanması halinde ise hasta tutukluların durumu gibi bazı düzenlemelerin 10. Yargı Paketi içinde yer alması bekleniyor.

Daha sonraki süreçte ise terör dahil tüm suç tiplerine aynı infaz oranı uygulanmasını içeren İnfaz Yasası değişikliği başta olmak üzere sürecin gerektirdiği ve toplumsal beklentilere dönük adımların atılabileceği konuşuluyor.

AKP DE HEYET KURUYOR

Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yakından izlenmesi ve bunun siyasi olarak doğru bir şekilde konumlandırılması için parti içinde bir heyet oluşturulduğunu açıkladı.

Heyette kimlerin yer aldığı açıklanmadı, ancak parti kaynaklarına göre bu heyetin asıl rolü, örgütün kendisini feshetmesinden sonra başlayacak.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Heyet, silah bırakma sonrası, toplumsal tepkileri ve beklentileri izleyecek ve buna göre rapor hazırlayarak Erdoğan ve parti yönetimine sunacak. Sürece ilişkin yasal düzenlemeler yapılırken, heyetin bu raporlarından da yararlanılacak.

YENİ ANAYASA

AKP'nin süreçle bağlantılı olarak "yeni anayasa" tartışmasını gündeme alıp almayacağı da merak konusu.

Çünkü muhalefet, yeni çözüm süreci adımlarını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı yolunu açacak anayasa değişikliği hedefinin parçası olarak görüyor.

AKP kurmayları yeni anayasanın uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirtirken, "Ama yeni sürecin bir parçası olarak hızlandırılmasına dönük bir hazırlığımız yok. Ama toplumun her kesimi sivil, demokratik katılımcı anlayışla hazırlanmış bir yeni anayasanın kendilerine hediye edilmesini bekliyor" yorumunu yapıyor.

Muhalefetin belediyelere kayyum atanmasına ilişkin yasanın yürürlükten kaldırılması önerisi de şu anda iktidarın gündeminde değil.

Ancak parti kulislerinde, olumlu bir siyasal iklimde bu tür uygulamaların "idari" kararlarla da sonlandırılabileceği ifade ediliyor.