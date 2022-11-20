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Kulisleri hareketlendiren nikah: DEVA Partili ve AKP'li isimler bir araya geldi

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’in oğlunun nikâh töreninde DEVA Partili ve AKP'li isimler bir araya geldi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 01:31
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Kulisleri hareketlendiren nikah: DEVA Partili ve AKP'li isimler bir araya geldi

Kulisleri hareketlendiren nikah: DEVA Partili ve AKP'li isimler bir araya geldi
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen'in nikâhında DEVA Partili ve AKP'li isimler bir araya geldi.

T24’te yer alan habere göre; eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AKP'li eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek nikaha katılıp DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte nikah şahitliği yaptı.

Şimşek ile Babacan'ın birlikte nikâh şahitliği yapmalarının, "Şimşek DEVA Partisi yolunda mı" yönündeki kulis bilgilerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

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