Kulisleri sarsan bomba iddia: Yarın Öcalan'dan mesaj gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrıda bulunarak, tartışmaların fitilini ateşledi. Bahçeli, Öcalan’ın örgütün lağvedildiğini TBMM kürsüsünden açıklaması gerektiğini dile getirdi.

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DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık konuya ilişkin açıklama yaparak, "Önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmelerin olabilme ihtimalini yüksek görüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'DAN AÇIKLAMA GELEBİLİR"

Gazeteci İrfan Aktan, katıldığı Artı TV’de, bomba bir iddiada bulundu.

Yarın önemli bir gelişme yaşanabileceğini belirten Aktan, “Birincisi hükümet kanadından bir açıklama gelebilir. İkinci ihtimal Kandil’den bir açıklama gelebilir. Ve bana göre daha muhtemel bir olasılıksa, Öcalan’dan bir açıklama gelebilir” ifadelerini kullandı.

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“Bugün öğrendiğim bir bilgiye göre yarın bugünküne benzer bir gelişme yaşanacak." diyen Aktan, Kürt siyasetinden önemli bir kişinin kendisine, yarın için önemli bir gelişmenin yaşanabileceğine dair imada bulunduğunu söyledi.

Aktan, yarının Bahçeli’nin sözlerinin yankı bulacağı bir gün olabileceğini belirterek, “Ne olabilir? Birincisi hükümet kanadından bir açıklama gelebilir. İkinci ihtimal Kandil’den bir açıklama gelebilir. Zira onlar da bugüne kadar bütünlüklü bir değerlendirme yapmadılar. Ve bana göre daha muhtemel bir olasılıksa, Öcalan’dan bir açıklama gelebilir” şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLABİLİR"

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık ise Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik sözlerine dair T24’ten Candan Yıldız’a konuştu. Sakık, Bahçeli’nin sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, "Alevilere ait bir sözdür: İyilik iyidir. Bu topraklarda konuşmak iyidir. Bahçeli’nin sözlerinin altının doldurularak ret ve inkardan müzakere aşamasına gelindiğinin gösterilmesi gerekiyor" dedi.