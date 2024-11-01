Kullandığı aracın altında kalıp öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kullandığı aracın altında kalıp öldü

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak takla atan Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü kehndi aracının altında kalarak öldü. Kazada yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Korkunç kaza, İnebolu-Kastamonu karayolu Seydiler ilçesi kavşağında meydana geldi. Mursel Balaban (77) idaresindeki 37 FC 558 Fiat Tofaş marka otomobil ile A.A. yönetimindeki 37 BE 310 Dacia marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrularak takla atan Fiat Tofaş marka otomobilin altında sıkışan sürücü Mursel Balaban olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan T.A., A.A. ve H.A. yaralandı.

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Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mursel Balaban'ın cenazesi ise Seydiler Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

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Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mürsel Balaban'ın İnebolu ilçesindeki Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan oğlu ile görüşmeye gittiği ve dönüş yoluna hayatını kaybettiği öğrenildi.

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