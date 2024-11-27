Kullandıkları navigasyon ölümü götürdü! Son hızla aşağıya uçtular

Düzenleme: Kaynak: TRThaber
Kullandıkları navigasyon ölümü götürdü! Son hızla aşağıya uçtular

Hindistan'da GPS kullanarak yollarına devam eden 3 kişi araçları ile bitmemiş bir köprüden uçarak can verdi.

Köprüde yeterli uyarı levhası olmadığı söylenirken, aracın hızının ise duramayacak kadar hızlı olduğu belirtildi.

Hindistan’ın Bareilly kentinde, 3 kişi, araçlarının GPS'inin yönlendirmesiyle bitmemiş bir köprüye girdi. Duramayan araç köprüden uçtu. Cumartesi günü meydana gelen olay çevre sakinlerinin köprünün dibinde nehir kenarında suya gömülü bir araç ve içinde cansız bedenler bulmasıyla ortaya çıktı.

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Düğünden dönerken kullandıkları navigasyon, araçtakileri bitmemiş bir köprüye soktu. Köprünün yarıda kesileceğini tahmin etmeyen sürücü ise yoluna devam etti. Yüksek hızdaki araç 7,5 metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki bir çukura çakıldı.

KÖPRÜ 2 YIL ÖNCEKİ SELDE YIKILMIŞTI

Kaza yerindeki köprü, 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkılmıştı ve yöre halkı tarafından "ölüm tuzağı" olarak adlandırılmıştı. Köprüye girişlerin yasak olmasına rağmen çevrede gerekli işaretlerin bulmamamı ise dikkat çekerken, sürücünün dijital haritaya tamamen güvenmesinin ölüm getirdiği belirtildi

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