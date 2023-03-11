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Kullanmadığı hesabından 93 bin TL kredi çekildi

Kocaeli’de yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Özen, kredi hesabından 93 bin 400 TL çekildiğini öğrenince dünyası başına yıkıldı. Emekli olan ve aylık 3 bin 500 maaş alan Özen, şimdi borcu nasıl kapatacağını düşünüyor.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:06
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Kullanmadığı hesabından 93 bin TL kredi çekildi

Kullanmadığı hesabından 93 bin TL kredi çekildi
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Kocaeli'de bir fabrikadan emekli olan 59 yaşındaki Mehmet Özen, banka hesabını görünce neye uğradığını şaşırdı. 14 Aralık 2022 tarihinde hiç kullanmadığı kredi hesabından 93 bin 400 TL para çekildiğini öğrenen Özen, dünyası başına yıkıldı. 3 aydır hukuki süreç veren ve bir sonuç alamayan Özen, bankanın parayı ödemesi için kendisine ihtar çektiğini ifade ederek mağduriyetini anlattı.

Haberi olmadan hesabından kredi çekilen Mehmet Özen, "Özel bir plastik fabrikasından emekliyim. Daha evvel o fabrikada çalışırken açtığım ve şu anda kullanmadığım hesaptan hackleme yapılarak hesabıma girilip adıma para çekilmiş. 14 Aralık 2022'de kredi kullanımında bulunulmuş. Olayı 15 Aralık 2022'de fark ettim ve bankanın genel merkezini aradım. Şubeye giderek itiraz ve olayla ilgili suç duyurusunda bulundum. Şu an savcılık soruşturma devam ederken banka bu kredinin benim kullandığımı ve ödeme yapmam gerektiğini söylüyor. Aradan iki ay geçmesine rağmen noter aracılığıyla hemen ihtar çekilmiş, mağdurum" dedi.

Bu konuda bankanın da ihmali olduğunu düşünen Özen, “Hackleme yoluyla Türkiye’de birçok insanın mağdur olduğunu ve buna bir çözüm üretilmediğini görüyorum. Hesabı kullanmıyordum. 3 bin 500 TL emekli maaşımın aldığım bankadan paranın çekilmiş olması olayın başka bir boyutunu göstermektedir. Çünkü 3 bin 500 TL maaşı alan bir kişiye ödeme şansı olmadığı halde 9 bin 400 lira taksitli kredi veriliyor.

Bu işleme onay verilmiş ve hackleme yapan kişi 6-7 aşamada parayı kendi hesabına atmış. Banka bu konuda herhangi bir adım atmamış. CİMER aracılığıyla olsun BDDK aracılığıyla olsun birkaç kez ilgili yerlerde müracaatlarda bulundum ama henüz bir sonuç alamadım. Hayatımda hiç kredi çekmedim, avans hesabı da kullanmadım. Bütün bunlar beni son derece yaralamıştır” diye konuştu.

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