Küllüoba kazısından beslenme kültürüne ışık tutan keşif: 5 bin yıllık ekmek tanıtıldı

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında yürütülen Küllüoba Höyüğü kazılarında, milattan önce 3. Bin yıla tarihlenen 5 bin yıllık bir ekmek kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan bu önemli bulgu, Anadolu’nun erken dönem beslenme kültürü ve ritüel uygulamaları hakkında önemli bilgiler sunuyor.

KAZIDA RİTÜEL AMAÇLI EKMEK KALINTISI BULUNDU

Kazı alanında, bir konutun arka odasında, eşik yakınlarında tabana gömülü ve yakılmış halde bulunan ekmek kalıntısı, bilimsel analizlerle detaylandırıldı. Yapılan incelemelerde ekmeğin; gernik buğdayı (triticum dicoccum) ve mercimek kullanılarak mayalanıp pişirildiği belirlendi. Analiz sonuçları, düşük glüten oranı ve yüksek besin değeri taşıyan bu ekmeğin ritüel amaçlı hazırlanarak evin zeminine gömüldüğünü gösterdi.

KÜLTÜREL MİRAS BİLİMLE BULUŞUYOR

Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki, ekmeğin bulunduğu konumun ve gömülme şeklinin, dönemin ritüel uygulamalarıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Ekmeğin, bereket getirmesi amacıyla bir parçası koparıldıktan sonra yakılarak zemine gömüldüğü ve üzerine kırmızı toprak serildiği tespit edildi.

ARKEOLOJİK KEŞİF, KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Tarihi ekmek kalıntısı, Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nde Uluslararası Müzeler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kamuoyuna tanıtıldı. Etkinliğe katılan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bölgenin tarihsel mirasına ve kazı çalışmalarının önemine dikkat çekerek, bu tür keşiflerin geçmişin doğru anlaşılmasına büyük katkı sunduğunu belirtti.

GELENEKTEN GELECEĞE: KÜLLÜOBA EKMEĞİ YENİDEN ÜRETİLDİ

Elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel yöntemlerle yeniden üretilen “Küllüoba Ekmeği”, üretici marketlerde halkın beğenisine sunuldu. Modern taş değirmenlerde öğütülen kavılca, Horasan, gacer ve mercimek unları ile hazırlanan bu ekmek, kültürel mirasın günümüze taşınan özgün bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDEN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA KATKI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kazı çalışmalarını yürüten akademik heyetimize ve başta Prof. Dr. Murat Türkteki olmak üzere tüm araştırma ekibine teşekkür eder, Üniversitemizin kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik yürüttüğü bilimsel faaliyetlerin artarak devam edeceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.” denildi.