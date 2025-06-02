Küllüoba'dan günümüze: 5000 yıllık ekmek tarifi Eskişehir'de yok satıyor

Türkiye'de bilim insanları tarafından keşfedilen 5000 yıllık bir ekmek tarifi, yeniden canlandırıldığı yerel bir fırında talebe yetişmekte zorlanıyor.

Bundan yaklaşık 5000 yıl önce, birisi günümüzde Orta Anadolu'da bulunan Eskişehir sınırlarındaki bir evin eşiğinin altına kömürleşmiş bir ekmek parçası gömmüştü. Arkeologlar, bu ekmeği Eylül 2024'te, onlarca yıldır araştırılan bir Tunç Çağı yerleşimi olan Küllüoba Höyüğü'ndeki kazılar sırasında gün ışığına çıkardı. Dikkat çekici derecede iyi korunmuş olan bu ekmek, 28 Mart'tan bu yana Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Kazı direktörü ve arkeolog Murat Türkteki, AFP'ye verdiği röportajda, "Bu, bir kazı sırasında gün ışığına çıkarılan en eski pişmiş ekmek ve şeklini büyük ölçüde korumuş durumda" dedi.

Yapılan analizler, ekmeğin kabaca öğütülmüş siyez (emmer) unu – antik bir buğday çeşidi – ile mercimek tohumları ve doğal bir mayalama maddesi olarak kullanılan bir bitki yaprağından yapıldığını ortaya koydu. Gözleme benzeri yassı ve disk şeklinde olan ekmeğin çapı yaklaşık 12.7 santimetre olarak ölçüldü.

ANTİK LEZZET YENİDEN FIRINLARDA

Tarifin yeniden canlandırılıp canlandırılamayacağını merak eden yerel yetkililer, Eskişehir'deki bir fırın olan Halk Ekmek ile temasa geçti. Türkiye'de antik siyez tohumları artık bulunmadığından, fırıncılar orijinal malzemelere en yakın tadı yakalamak için yakın akraba bir çeşit olan Kavılca buğdayı ile birlikte bulgur ve mercimek kullandı.

Ve görünüşe göre sonuç oldukça lezzetli. İlk parti saatler içinde tükenirken, fırın o zamandan beri günde yaklaşık 300 adet "Küllüoba ekmeği" satıyor. Belediye sübvansiyonları sayesinde ekmek sadece 50 TL'ye satılıyor.

KURAKLIĞA DAYANIKLI MİRAS

Ekmeğin bir diğer dikkat çekici yönü ise kuraklığa dayanıklı ürünlerden yapılmış olması. Bu durum hem arkeologların hem de yerel yetkililerin dikkatini çekti. Türkiye şu anda mısır ve ayçiçeği gibi su yoğun ürünler yetiştirirken, Kavılca buğdayı hem kuraklığa hem de hastalıklara karşı dayanıklı bir çeşit olarak öne çıkıyor.

Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Atalarımız bize bir ders veriyor. Onlar gibi biz de daha az suya ihtiyaç duyan ürünlere yönelmeliyiz" ifadelerini kullandı.