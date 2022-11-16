Kültür Bakanlığı’ndan Yeşilçam'a nostaljik bir yolculuk

Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Kütüphane iş birliği ile Türk Sineması'nın 108. yılı nedeniyle düzenlenen sergide Millî Kütüphane özel koleksiyonunda yer alan 1950 ve 1960'lı yıllara ait elle çizilmiş ve boyanmış 25 Türk filmi afişi yer alıyor.1970, 1980, 1990 ve 2000'li yıllara damgasını vuran, bir çoğumuzun çocukluk ve gençlik yıllarında kimi zaman kahkahalarla, kimi zamanda göz yaşları içinde izlediğimiz 50 filmin afişinin de yer aldığı serginin en özel parçası ise ilk renkli Türk filmi olan Muhsin Ertuğrul imzalı "Halıcı Kız" filminin afişi.

Türk sinema tarihinin kısa bir özeti niteliğini taşıyan sergide afişleri görülebilecek filmler arasında; Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım, Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği Tosun Paşa, Salako, Hababam Sınıfı, Fatma Girik'in büyük bir ustalık ile oynadığı Boş Beşik, Yılanların Öcü yer alıyor. Sergide ayrıca Yeşilçam'ın birbirinden değerli oyuncuları Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Oya Aydoğan gibi geniş oyuncu kadroların sahip olan Neşeli Günler, Aile Şerefi, Bizim Aile, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Mavi Boncuk, Köyden İndim Şehre, Gırgıriye'de Şenlik Var gibi filmlerin afişleri de görülebilecek.