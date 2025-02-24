Kültür Gezileri devam ediyor

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen Kültür Gezileri'nin ikincisi, Gümüşlük Myndos Antik Kenti’ne yapıldı. Belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu anlatımıyla yapılan geziye, bölge halkından yoğun katılım sağlandı.

Asar/Tavşan Adasına doğru uzanan, denizin çekilmesi ile yüzeyde rahat görülen, halk tarafından kral yolu olarak bilinen kent surundan başlatılan gezi güzergahında, kent planı, tarihi ve kalıntılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Gezi, Myndos Antik Kenti’nin 2'nci limanı olarak bilinen batı limanı ile kıyıda görülen liman kalıntıları ve tapınak olarak tanımlanan yapılarla devam etti.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgenin kültürel mirasının anlatılması, gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan projelere desteğinin devam edeceğini belirtti.

Belediye'nin bölge tarihi ve kültürel mirasının anlatılması amacıyla başlattığı Kültür Gezileri ilerleyen günlerde farklı kentlere devam edecek. Etkinlikler hakkında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 444 00 48 numaralı hattından detaylı bilgi alınabilir.